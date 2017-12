Horarios de las Celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe 2017

San Miguel en Sebree, KY

3-11 de Diciembre: Novena

11 de Diciembre: Novena final y procession a las 10:30 p.m.

12 de Diciembre: Mañanitas a las 12 a.m., Misa Solemne a las 12:30 a.m.

San José en Bowling Green, KY

11 de Diciembre: Misa Solemne a las 8 p.m.

12 de Diciembre: Misa Solemne a las 9 a.m.

San Pedro y San Pablo en Hopkinsville, KY

3-11 de Diciembre: Novena

12 de Diciembre: Mañanitas a las 5 a.m. con Mariachi, Misa Solemne en ingles a las 8 a.m., Misa Solemne bilingüe a las 5:30 p.m., seguida de una fiesta comunitaria en el Meredith Hall

Sagrado Corazón de Jesús en Russelville, KY

12 de Diciembre: Misa Solemne a las 6 p.m., seguido de una fiesta comunitaria en salón parroquial

Santo Tomás Moro en Paducah, KY

12 de Diciembre: Misa Solemne a las 7 p.m.

Santos José y Pablo en Owensboro, KY

11 de Diciembre: Novena final a las 11 p.m., Mañanitas a las 12 a.m. con Mariachi

12 de Diciembre: Misa Solemne bilingüe a las 7 p.m., seguido de una fiesta comunitaria en salón parroquial

Todas las parroquias tienen horarios extensivos de más actividades y celebraciones en honor a Nuestra Señora de Guadalupe, incluyendo sus novenas empezando el 3 de diciembre. Para más información por favor póngase en contacto con la parroquia.

2017 Schedule of Celebrations in Honor of Our Lady of Guadalupe’s Feast Day

St. Michael Parish, Sebree

Dec. 11: Procession and Last Novena at 10:30 p.m.; Mañanitas at 12 a.m.; Mass at 12:30 a.m.

St. Joseph Parish, Bowling Green

Dec. 11: Procession at 6 p.m.; Mass at 8 p.m.

Dec. 12: Mass at 9:30 a.m.

Peter and Paul Parish, Hopkinsville

Novena: December 3-11

Dec. 12: Mañanitas with Mariachis at 5 a.m.; English Mass at 8 a.m.; Bilingual Mass at 5:30 p.m.; Fiesta at 7 p.m. in Meredith Hall

Sacred Heart Parish, Russellville

Dec. 12: Mass at 6 p.m., followed by fiesta in the parish hall

St. Thomas More Parish, Paducah

Dec. 12: Mass at 7 p.m.

Sts. Joseph and Paul Parish, Owensboro

Dec. 11: Last Novena at 11 p.m.; Mañanitas with mariachi band at 12 a.m.

Dec. 12: Bilingual Mass at 7 p.m., followed by fiesta in the parish hall.

Note: This list is not exhaustive. Contact the parish nearest to you to learn if they will be hosting a Guadalupe celebration this year.