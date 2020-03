Statement Regarding Coronavirus Disease 2019

Amid concerns of the spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), the Diocese of Owensboro would like to take this time to share some information with our priests, parishioners, students, and staff.

The diocese is closely monitoring information from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the World Health Organization (WHO) and the Kentucky Department for Public Health (DPH) regarding the spread of this respiratory disease. The diocese has a flu pandemic policy that would be adapted and go into effect if the coronavirus becomes pandemic. This includes adjustments made in terms of liturgy, parishes, schools, and diocesan events.

As of today, March 4, 2020, there are zero confirmed cases in the Commonwealth of Kentucky, and more than 100 confirmed cases in the United States. The CDC assessment of March 2, 2020 states, “For the general American public, who are unlikely to be exposed to this virus at this time, the immediate health risk from COVID-19 is considered low.” As we monitor the situation, if anything changes, priests, parishes, schools, and parents would be notified immediately.

In terms of Mass, Bishop William F. Medley believes it may be prudent to not offer the chalice containing the Precious Blood to the congregation throughout the season of Lent. This will be reevaluated after Lent and further recommendations made. As always during flu season, it is permissible to offer the Sign of Peace without the handshake.

The United States Conference of Catholic Bishops (USCCB) advises priests, deacons and extraordinary ministers of Holy Communion to use proper hygiene by “washing hands before Mass begins,” and that if anyone is sick or experiencing symptoms of sickness they are “not obliged to attend Mass.”

This is a good time to remind individuals, families and schools of everyday preventative good practices to keep from spreading any type of virus:

Wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds. Use an alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol if soap and water are not available.

Avoid close contact with those who are sick. Stay home if you are sick (you should be fever-free for 24 hours before any public contact).

Cover your cough or sneeze with a tissue, then throw away the tissue and wash your hands for at least 20 seconds or use an alcohol-based hand sanitizer.

Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands.

Clean frequently touched areas/surfaces.

Please keep the situation regarding the coronavirus in prayer. Pray for those affected and impacted worldwide.

The USCCB has provided the following sample petitions to use:

For those who are suffering in the current outbreak of sickness that they might be healed, and for the happy repose of all who have died from this sickness in recent weeks; let us pray to the Lord.

For scientists, health professionals, public officials, and all who are serving the common good in this difficult and uncertain time, that they will be filled with wisdom and understanding; let us pray to the Lord.

That in times of illness our merciful and loving Father will strengthen our faith and trust in his goodness and divine providence; let us pray to the Lord.

That our compassionate Father would touch all affected by the current outbreak with healing and peace; let us pray to the Lord.

For any additional information regarding Coronavirus Disease 2019, please visit https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

Please click here to download the statement in Spanish.

Comunicado respecto a la enfermedad del coronavirus 2019

Debido a la preocupación respecto a la propagación de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), la Diócesis de Owensboro quisiera tomar el tiempo de compartir algo de información con nuestros sacerdotes, fieles, estudiantes y personal.

La diócesis está monitoreando de cerca información del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Departamento de Salud Pública de Kentucky (DPH) respecto a la propagación de esta enfermedad respiratoria. La diócesis tiene una póliza sobre pandemia de influenza que sería adaptada y entraría en efecto si el coronavirus se convierte en pandemia. Esto incluye ajustes hechos en términos de la liturgia, parroquias, escuelas y eventos diocesanos.

Hasta hoy, 4 de marzo del 2020, existen cero casos confirmados en el Estado de Kentucky, y más de 100 casos confirmados en los Estados Unidos. La evaluación del CDC del 2 de marzo del 2020 citó: “Para la población estadounidense en general, quienes improbablemente serán expuestos al virus en este momento, el riesgo inmediato de salud por el COVID-19 es considerablemente bajo.” Mientras monitoreamos la situación, si algo cambiara; sacerdotes, parroquias, escuelas y padres de familia serían notificados de inmediato.

En términos de la Misa, el Obispo William F. Medley cree que es prudente el no ofrecer el cáliz (copas) conteniendo la Preciosa Sangre a la asamblea durante el tiempo de Cuaresma. Esto será reevaluado pasada la Cuaresma y más recomendaciones serán dadas. Como siempre durante el tiempo de las gripes, es permitido el ofrecer el signo de la paz sin el saludo de mano.

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) aconseja a sacerdotes, diáconos y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión usar la higiene apropiada al “lavarse las manos antes que la Misa comience” y que cualquier persona que esté enferma o que esté sintiendo síntomas de enfermedad, “no están obligados asistir a la Misa” Por favor, estén al pendiente de un correo electrónico posterior de Lauren Johnson, coordinadora de la Oficina de Culto, para recibir precauciones adicionales respecto a la liturgia.

Este es un buen momento para recordarles a individuos, familias y escuelas de cuidado preventivo diario para prevenir la propagación de cualquier tipo de virus:

Lávense las manos con jabón y agua hasta por lo menos 20 segundos. Utilicen un desinfectante que contenga mínimo 60% de alcohol si agua y jabón no están disponibles.

Eviten contacto con aquellos que estén enfermos. Quédense en casa si están enfermos. (Deberán de no registrar fiebre alguna por 24 horas antes de cualquier contacto público)

Cúbranse la boca y nariz cuando tosan o destornuden con toallitas/papel higiénico, luego tiren el papel y lávense las manos por lo menos 20 segundos o utilicen un desinfectante que contenga alcohol.

Eviten tocarse los ojos, nariz y boca con manos no lavadas.

Limpien con frecuencia superficies y áreas tocadas.

Por favor mantengan esta situación del Coronavirus en oración. Oren por aquellos afectados e impactados a través del mundo.

La USCCB ha proveído las peticiones siguientes para usarse:

Por aquellos que están sufriendo debido al presente brote de enfermedad, para que puedan sanar, y por el feliz descanso de todos los que han muerto por esta enfermedad en semanas recientes, Roguemos al Señor.

Por científicos, profesionales de la salud, oficiales públicos y todos quienes sirven al bien común durante este tiempo difícil y de incertidumbre, para que sean llenados de sabiduría y entendimiento, Roguemos al Señor.

Para que en tiempos de enfermedad nuestro Padre amoroso y de misericordia, refuerce nuestra fe, confianza en su bondad y divina providencia, Roguemos al Señor.

Que nuestro Padre de compasión toque a todos los afectados por el presente brote con salud y paz, Roguemos al Señor.

Para información adicional respecto a la enfermedad del Coronavirus 2019, por favor visiten: https://www.cdc.gov/spanish/