November 19, 2020 Statement from Bishop Medley

“ In consultation with the Archbishop of Louisville, the Bishops of Covington and Lexington, and the Catholic Conference of Kentucky, the Diocese of Owensboro wishes to announce that for the present the Catholic Churches of western Kentucky will continue our public worship as we have the last several months. Occupancy of churches will be limited to no more than 50%, facial coverings will be required, and physical distancing will be maintained.

This formula has proven successful and we cannot confirm even a single instance of transmission of the COVID-19 virus through our churches and our worship.

We acknowledge the difficult circumstances we face in the Commonwealth of Kentucky and appreciate Governor Andy Beshear’s efforts to promote the common good and the safety and well-being of our citizens.

We urge all citizens to heighten their observance of mandates. We pledge to continue our collaboration with healthcare officers throughout our region.

In regards to school closures, Governor Beshear yesterday (Wednesday, November 18, 2020) issued a mandate regarding the suspension of in-person classes for both public and private schools. In regards to our Catholic schools, this is disappointing as we believe that we have demonstrated that our schools can operate safely with the well-being of children uppermost in our actions.

In consultation with other Kentucky bishops, all Catholic schools in the state will comply with the governor’s directive.”

“En consulta con el Arzobispo de Louisville, los Obispos de Covington y Lexington, y la Conferencia Católica de Kentucky, la Diócesis de Owensboro desea anunciar que, por el momento, las iglesias católicas de Kentucky occidental continuarán nuestro culto público como lo hemos hecho el último varios meses. La ocupación de las iglesias se limitará a no más del 50%, se requerirán mascarillas y se mantendrá la distancia física.

Esta fórmula ha demostrado ser exitosa y no podemos confirmar ni una sola instancia de transmisión del virus COVID-19 a través de nuestras iglesias y nuestro culto.

Reconocemos las difíciles circunstancias que enfrentamos en el estado de Kentucky y apreciamos los esfuerzos del Gobernador Andy Beshear para promover el bien común y la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos.

Instamos a todos los ciudadanos a que aumenten el cumplimiento de los mandatos. Prometemos continuar nuestra colaboración con los oficiales de atención médica en toda nuestra región.

Con respecto al cierre de escuelas, el Gobernador Beshear ayer (miércoles, 18 de noviembre de 2020) emitió un mandato con respecto a la suspensión de clases en persona para escuelas públicas y privadas. En lo que respecta a nuestras escuelas católicas, esto es decepcionante, ya que creemos que hemos demostrado que nuestras escuelas pueden funcionar de manera segura con el bienestar de los niños en primer lugar en nuestras acciones.

En consulta con otros obispos de Kentucky, todas las escuelas católicas del estado cumplirán con la directiva del gobernador”.