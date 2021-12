Bishop Medley Requests Prayers and Special Collection for Tornado and Storm Victims

Dear Parishes,

In light of the recent catastrophic devastation across our diocese, I am requesting that each parish takes up a special collection at this weekend’s Masses. Many of those injured in the Mayfield candle factory were parishioners, and others represented migrants and the marginalized in our communities. The Diocese of Owensboro, through our Catholic Charities office, would like to offer immediate help and services for those who are displaced or who have immediate emergency financial aid.

I am proud of the many ways that your generosity always allows the Catholic Church to respond to the suffering and to families in crisis. So I thank you in advance for your generous response to this terrible devastation. God will bless our generosity.

In addition, let us also unite in prayer as a Catholic community for all of the suffering that was caused by this disaster.

Sincerely in Christ,

Most Reverend William F. Medley

Diocese of Owensboro

Donate to help the tornado and storm victims of western Kentucky You can give online to help Catholic Charities of the Diocese of Owensboro help those impacted by the recent devastation in our communities. Please visit https://owensborodiocese.org/give/ and select Tornado Relief – Catholic Charities.

Checks may be mailed to: Catholic Charities Tornado Relief, 600 Locust St., Owensboro, KY, 42301

For more information on anything related to Catholic Charities, contact Director Susan Montalvo-Gesser:

270-852-8328 | [email protected]

El Obispo Medley solicita oraciones y una colecta especial para las víctimas de tornados y tormentas

11 de Diciembre de 2021

Queridas parroquias,

A la luz de la reciente devastación catastrófica en nuestra diócesis, pido a cada parroquia que haga una colecta especial en las Misas de este fin de semana. Muchos de los heridos en la fábrica de velas de Mayfield eran parroquianos y otros eran migrantes y marginados de nuestras comunidades. La Diócesis de Owensboro, a través de nuestra oficina de Caridades Católicas, quisiera ofrecer asistencia y servicios inmediatos para aquellos que son desplazados o que requieren de ayuda económica inmediata de emergencia.

Estoy orgulloso de las muchas formas en que su generosidad siempre permite que la Iglesia Católica responda al sufrimiento y a las familias en crisis. Por eso les agradezco de antemano su generosa respuesta a esta terrible devastación. Dios bendecirá nuestra generosidad.

Además, unámonos también en oración como comunidad católica por todo el sufrimiento causado por este desastre.

Atentamente en Cristo,

El Obispo William F. Medley

Obispo de la Diócesis de Owensboro

Donar para ayudar a las víctimas de los tornados y las tormentas en el Kentucky Occidental Pueden donar en línea para ayudar a Caridades Católicas de la Diócesis de Owensboro y ayudar a los afectados por la reciente devastación en nuestras comunidades. Por favor visiten https://owensborodiocese.org/give/ y seleccionen Tornado Relief – Catholic Charities.

Los cheques pueden enviarse por correo a: Catholic Charities Tornado Relief, 600 Locust St., Owensboro, KY, 42301

Para obtener más información sobre cualquier tema relacionado con Caridades Católicas, comuníquense con la directora Susan Montalvo-Gesser: 270-852-8328 | [email protected]