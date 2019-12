Our Lady of Guadalupe Celebrations 2019

Horarios de las Celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe 2019

Parroquia de Sagrado Corazón de Jesús, Russellville

Jueves 12 de diciembre: 6:00am mañanitas, 6:00pm Misa

Parroquia San José, Bowling Green

Novenario a la Virgen de Guadalupe Martes 3 de diciembre 7:00pm Miércoles 4 de diciembre 7:00pm Jueves 5 de diciembre 7:15pm Viernes 6 de diciembre 7:00pm Sábado 7 de diciembre 8:00pm (después de misa) Domingo 8 de diciembre 6:00pm Lunes 9 de diciembre 7:00pm Martes 10 de diciembre 7:00pm Miércoles 11 de diciembre 7:00pm

Jueves 12 de diciembre, Misa 6:00pm

El horario de la celebración es el siguiente Miércoles 11 de diciembre

6:00pm Procesión con danzantes

7:00pm Santo Rosario

8:00pm Comida/ Alabanzas

9:00pm Obra sobre las Apariciones Guadalupanas

10:00pm Misa

11:30pm Mariachi, Mañanitas

1:30am Merienda

Parroquia Santos José y Pablo, Owensboro

Miércoles 11 de diciembre: Mañanitas a las 12:00am

Jueves 12 de diciembre: 7:00pm Misa, seguido de una fiesta comunitaria en salón parroquial.

Parroquia San Leo, Murray

3-11 de diciembre: Novenario de la virgen de Guadalupe. Contacte a la Hna. Esperanza al (270) 925-3942 para detalles y direcciones.

Jueves 12 de diciembre: 6:00am Rezar el rosario con Cantos, 6:00pm Rezar el Rosario con Cantos, 7:00pm Celebración Eucarística, cena en salón parroquial.

Parroquia de San Miguel Arcangel, Sebree

Jueves 12 de diciembre: 12:00am Misa.

Nota: Si tu parroquia no está en la lista, ponte en contacto con tu parroquia para enterarte si van a tener celebraciones en honor a Nuestra Señora de Guadalupe este año.

2019 Schedule of Celebrations in Honor of Our Lady of Guadalupe’s Feast Day

Sacred Heart, Russellville

Dec. 12: Mañanitas at 6 AM, Mass at 6 PM.

St. Joseph, Bowling Green

Novena to Our Lady of Guadalupe 2019 schedule: Dec. 3: Novena to Our Lady of Guadalupe at 7 PM. Dec. 4: Novena to Our Lady of Guadalupe at 7 PM. Dec. 5: Novena to Our Lady of Guadalupe at 7:15 PM. Dec. 6: Novena to Our Lady of Guadalupe at 7 PM. Dec. 7: Novena to Our Lady of Guadalupe at 8 PM. (After Mass.) Dec. 8: Novena to Our Lady of Guadalupe at 6 PM. Dec. 9: Novena to Our Lady of Guadalupe at 7 PM. Dec. 10: Novena to Our Lady of Guadalupe at 7 PM. Dec. 11: Novena to Our Lady of Guadalupe at 7 PM.

Schedule for Dec. 11 celebrations: Procession at 6 PM. Holy Rosary at 7 PM. Meal/songs to Our Lady at 8 PM. Representation of the Apparitions of Our Lady at 9 PM. Mass at 10 PM. Mariachi band will sing to Our Lady at 11:30 PM. Snacks at 1:30 AM.

Dec. 12: Mass at 6 PM.

Sts. Joseph and Paul, Owensboro

Dec. 11: Mañanitas at midnight.

Dec. 12: Mass at 7 PM. Meal and celebration following in parish hall.

St. Leo, Murray

Dec. 3-11: Novena to Our Lady of Guadalupe in parishioners’ homes. Contact Sr. Esperanza at (270) 925-3942 for details and addresses.

Dec. 12: Rosary with songs at 6 AM. Rosary with songs at 6 PM. Mass at 7 PM, followed by dinner in the parish hall.



St. Michael the Archangel, Sebree

Dec. 11: Mass at midnight.

NOTE: If they are not listed above, please contact your parish to find out if they will be hosting celebrations in honor of Our Lady of Guadalupe this year.