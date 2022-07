Kentucky Bishops Release Joint Statement on Supreme Court Decision

Kentucky’s four Roman Catholic bishops have issued a statement in response to the U.S. Supreme Court’s decision in Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Please click here to access a PDF copy of the statement.

For centuries, the Catholic Church has proclaimed a rich social teaching based upon a deep respect for the sacredness of every human life, including life in the womb. This thread of the dignity of human life is woven into all of our moral and social teaching, including our advocacy for programs and initiatives that confront the sin of racism, lift people out of poverty, end capital punishment, support persons with disabilities, address gun violence, repair a broken immigration system, foster thriving families, and care for our common home, the Earth. We believe that the deliberate decision to end a life in the womb is not the answer for women, children or families.

As Pope Francis states, “Yet this defense of unborn human life is closely linked to the defense of each and every other human right. It involves the conviction that a human being is always sacred and inviolable, in any situation and at every stage of development. Human beings are ends in themselves and never a means of resolving other problems…It is not progressive to try to resolve problems by ending a human life.” (Evangelii Gaudium, 213-214)

As our nation deals with the pivotal decision of the U.S. Supreme Court to overturn Roe v. Wade, we know that people will respond with polarizing statements and varying degrees of outrage, fear, support, sorrow, and joy. We would like to propose that we take this opportunity to channel what we regard as a positive, life-affirming decision into action to support women, children, and families in our Commonwealth.

We affirm that every child is a sacred gift. We know that families may need help in welcoming this gift, through programs and policies that will address the challenges and mitigate the pressure that women may feel in making the decision to seek an abortion.

Kentucky’s bishops have worked on both legislative and concrete efforts to assist mothers and families. For two decades, we supported Opportunities for Life, a 24-hour hotline that provided assistance, resources, and hope to pregnant women in need. Today, this assistance is provided through grants issued through Catholic Charities to various social service and pregnancy resource programs. We have endorsed legislation to support families and women in vulnerable circumstances, such as SB 18, passed during the 2019 session, which provides workplace protections for women who are pregnant or nursing. We have advocated for the creation of a state-level Earned Income Tax Credit. At both the federal and state levels, the bishops are working on numerous efforts to support families, such as making the Child Tax Credit permanent and expanding paid family and medical leave. We must do everything we can to build a culture that makes welcoming and supporting life the overriding priority.

Our parishes, archdiocesan agencies, such as Catholic Charities, healthcare institutions, and prolife shelters and centers are dedicated to supporting women and unborn children in difficult circumstances. These internal efforts, which quietly take place every day in our communities, must be accompanied by public policy that allow families in all circumstances to thrive. These include, but are not limited to:

Increasing access to affordable housing and other material assistance.

Support and resources for programs that promote welcoming children through birth, adoption, or fostering.

Offering greater access to mental health resources, healthcare, domestic violence assistance, childcare assistance, educational and employment opportunities, and paid leave for parents.

As we advocate for these pro-family policies so vital to the common good, we also call upon all Catholics to walk with moms and their children in need and to reflect God’s mercy and love to all caught up in these fraught issues surrounding abortion, including those who choose abortion.

We also call upon all citizens to thoughtfully and prayerfully consider and vote “YES for Life” this November by supporting Amendment #2. This proposed constitutional amendment is very simple and will prevent our state courts from ever issuing a decision like Roe v. Wade. It adds one sentence to the Kentucky Constitution:

“To protect human life, nothing in this Constitution shall be construed to secure or protect a right to abortion or require the funding of abortion.”

As related in the Gospel of St. Matthew, chapter 25, Jesus exhorted all of His followers to care for the most vulnerable among us, “Amen I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for me.” Who could be more vulnerable than an unborn child and a pregnant mother in need? As we move beyond Roe v. Wade, let us work together to create the conditions that will support mothers in choosing life.

Most Reverend WIlliam F. Medley, Bishop of Owensboro

Most Reverend Shelton J. Fabre, Archbishop of Louisville

Most Reverend John C. Iffert, Bishop of Covington

Most Reverend John Stowe, OFM, Conv., Bishop of Lexington

Por favor haga clic aquí para descargar un PDF de la declaración.

24 de junio de 2022

Los obispos católicos de Kentucky han emitido la siguiente declaración en respuesta a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Durante siglos, la Iglesia católica ha proclamado una rica doctrina social basada en un profundo respeto por el carácter sagrado de cada vida humana, incluida la vida en el útero. Este hilo de la dignidad de la vida humana está entretejido en toda nuestra enseñanza moral y social, incluyendo nuestro apoyo a los programas y las iniciativas que confrontan el pecado del racismo, sacan a las personas de la pobreza, ponen fin a la pena de muerte (capital), apoyan a las personas con discapacidades, abordan el tema de la violencia con armas de fuego, reparan un sistema de inmigración roto, fomentan familias prósperas y cuidan nuestra casa común, la Tierra. Creemos que la decisión deliberada de poner fin a una vida en el útero no es la solución para las mujeres, los niños o las familias. Como afirma el Papa Francisco, “Sin embargo, esta defensa de la vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de cualquier derecho humano. Supone la convicción de que un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo. Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver otras dificultades… No es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana” (Evangelii gaudium, 213- 214).

Mientras nuestra nación lidia con la decisión crucial de la Corte Suprema de los Estados Unidos de anular Roe v. Wade, sabemos que la gente responderá con declaraciones polarizadoras y con diversos grados de indignación, miedo, apoyo, tristeza y alegría. Nos gustaría proponer que aprovechemos esta oportunidad para canalizar lo que consideramos una decisión positiva que afirma la vida en acción para apoyar a las mujeres, los niños y las familias en nuestro Estado (Commonwealth).

Afirmamos que cada niño es un don sagrado. Sabemos que las familias pueden necesitar ayuda para recibir este don, a través de programas y políticas que aborden los desafíos y mitiguen la presión que las mujeres pueden sentir de tomar la decisión de buscar un aborto.

Los obispos de Kentucky han trabajado tanto en iniciativas legislativas como esfuerzos concretos para ayudar a las madres y las familias. Durante dos décadas, apoyamos “Opportunities for Life” [Oportunidades para la Vida], una línea directa de 24 horas que brindaba asistencia, recursos y esperanza a las mujeres embarazadas que lo necesitaban. Hoy en día, esta asistencia se brinda a través de apoyos económicos emitidos a través de Caridades Católicas para varios programas de servicios sociales y recursos para el embarazo. Hemos respaldado legislación para apoyar a las familias y las mujeres en circunstancias vulnerables, como la SB 18, aprobada durante la sesión de 2019, que brinda protecciones en el lugar de trabajo para las mujeres embarazadas o lactando. Hemos abogado por la creación de un Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo a nivel estatal. Tanto a nivel federal como estatal, los obispos están trabajando en numerosos esfuerzos para apoyar a las familias, tales como hacer permanente el Crédito Tributario por Hijos y ampliar la licencia médica y familiar remunerada. Debemos hacer todo lo que podamos para construir una cultura que haga de la acogida y el apoyo a la vida la prioridad principal.

Nuestras parroquias, agencias (arqui)diocesanas, como Caridades Católicas, instituciones de atención médica y refugios y centros provida están dedicados a apoyar a mujeres y niños no nacidos en circunstancias difíciles. Estos esfuerzos internos, que discretamente se realizan todos los días en nuestras comunidades, deben ir acompañados de políticas públicas que permitan prosperar a las familias en toda circunstancia. Estos incluyen, pero no se limitan a:

Aumentar el acceso a viviendas asequibles y otras ayudas materiales.

Apoyo y recursos para programas que promuevan la acogida de niños a través del nacimiento, la adopción o el cuidado temporal.

Ofrecer un mayor acceso a los recursos de salud mental, atención médica, asistencia para la violencia doméstica, asistencia para el cuidado de niños, oportunidades educativas y laborales, y licencia remunerada para los padres.

Mientras abogamos por estas políticas a favor de la familia tan vitales para el bien común, también hacemos un llamado a todos los católicos para que caminen con las madres y sus hijos necesitados y para que reflejen la misericordia y el amor de Dios a todos los que están envueltos en estos temas espinosos que rodean el aborto, incluyendo los que optan por el aborto.

También hacemos un llamado a todos los ciudadanos para que consideren y voten “SÍ por la vida” este noviembre apoyando la Enmienda #2. Esta enmienda constitucional propuesta es muy simple y evitará que nuestros tribunales estatales emitan una decisión parecida a Roe v. Wade. Agrega una oración a la Constitución de Kentucky:

“Para proteger la vida humana, nada en esta Constitución se interpretará para asegurar o proteger el derecho al aborto o exigir la financiación del aborto”.

Como se relata en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, Jesús exhortó a todos sus seguidores a cuidar de los más vulnerables entre nosotros: “Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron”. ¿Quién podría ser más vulnerable que un niño por nacer y una madre embarazada necesitada? A medida que avanzamos más allá de Roe v. Wade, trabajemos en conjunto para crear las condiciones que ayudarán a las madres a elegir la vida.

Monseñor Shelton J. Fabre, Arzobispo de Louisville

Monseñor William F. Medley, Obispo de Owensboro

Monseñor John C. Iffert, Obispo de Covington

Monseñor John Stowe, OFM Conv., Obispo de Lexington

